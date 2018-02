Dopo la sconfitta contro l'Inter, l'allenatore del Benevento De Zerbi ha parlato a Premium Sport: “Gli episodi arbitrali? Dispiace, perché avrebbero potuto cambiare l’esito della gara. Le sviste a volte ti avvantaggiano e a volte ti penalizzano, in questo caso ci hanno penalizzato. Quando si va in questi stadi l’atteggiamento che si riceve è raramente equo, invece anche noi, che non piangiamo come altri, pretendiamo rispetto. Il VAR è uno strumento che arricchisce tutti, ma evidentemente certi episodi non sono stati nemmeno visti. Detto questo, anche noi dobbiamo migliorare: commettiamo ancora degli errori, evidentemente non sono stato abbastanza intenso negli allenamenti. Ci portiamo dietro il fardello della classifica e cercare di rimanere attaccati a questo sogno ti porta via molte energie mentali, anche se oggi se avessimo vinto non avremmo rubato nulla.”