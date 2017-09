Oltre all'opzione del cambio di allenatore, con Baroni sempre più in bilico dopo la sesta sconfitta in altrettante partite, il Benevento pensa anche al mercato degli svincolati per risalire la china. Per Il Mattino, la società campana sta valutando gli ingaggi del difensore classe '81 Cristian Zaccardo e l'ex milanista Philippe Mexes, classe '82.