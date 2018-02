Le quote lasciano quasi a zero la possibilità di strappare almeno un punto al Napoli, ma per il Benevento c’è un altro obiettivo da raggiungere nel posticipo di Serie A in programma domenica sera. Nei tre precedenti contro i partenopei, i giallorossi non sono mai riusciti ad andare a segno: il gol stavolta si gioca a 1,95 sul tabellone Microgame, mentre un’altra partita a zero è data a 1,75. Schiaccianti, invece, le previsioni dell’«1X2» al Vigorito, con il Napoli offerto appena a 1,18 e con il 99% di preferenze da parte degli scommettitori. Il pareggio sarebbe un colpo a 7,20, per il miracolo di De Zerbi la quota arriva a 15,00. Anche le scommesse sul risultato esatto danno al Benevento una piccola spinta verso il gol, visto che il punteggio più scelto è l’1-3 a 10 volte la posta. Sul fronte marcatori, spicca l’1,90 di Insigne e di Callejon, ma gli occhi sono puntati anche su Mertens, autore di una tripletta nella gara di andata: almeno altri due gol del belga sono in lavagna a 2,75. Per il Benevento c’è invece Coda in prima fila (5,00), poi Diabatè (5,75) e Brignola (7,00).