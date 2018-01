Sandro al Benevento, ci siamo. Il centrocampista dell'Antalyaspor, ex Tottenham, è a Roma per le visite mediche con il club campano. Queste le parole del giocatore che arriva in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza: "Eccomi tifosi, sto arrivando! Voglio aiutare la squadra, forza Benevento".