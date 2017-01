Il Benevento ha fissato il prezzo per Amato Cicretti, che in questa stagione è esploso in Serie B. L'ala classe '93 è finita nei radar di diversi top club, tra cui il Napoli, e, nonostante abbia il contratto in scadenza nel giugno 2017, il Benevento vuole 5 milioni di euro per lasciarlo partire, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport.