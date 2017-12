"Un angolo per chi ha la visione del calcio di Nick Hornby, per chi vive la partita come un film, per chi reputa Babangida il miglior calciatore della storia. Un piccolo mondo per chi non ha scritto calcio con il pallone tra i piedi, ma con una penna tra le dita, una telecamera sulla spalla o un joystick in mano, per quelli cresciuti a pane, nutella e Holly e Benji . Il calcio visto con gli occhi, e gli occhiali, del Nerd".Una volta trasportava il meglio dellasu di un’Ape Car. Una volta le sopracciglia diti catturavano neanche fossero le note di un incantatore di serpenti., Maurizio, Fabio, Paolo, Paolo, Corrado, Paoloe tutti gli altri ti venivano a citofonare a casa per teneri compagnia: pomeriggio o sera, dopo la Serie A c’erano solo lE, nell’edizione della stagione ’98-’99, quella condotta da Elen Hidding e Alessia Marcuzzi, a sorpresa, dal nulla, con un capello rivedibile e un maglione discutibile, spunta lui,- Non lo hanno detto a nessuno, le Streghe. Ma uno dei sogni sul mercato, che all’anagrafe fama che tutti conoscono comeSì, ho detto, il centrocampista brasiliano che ora è, ma che ha vestito le maglie die, soprattutto,. “Sì, ho detto Sandro, il centrocampista di rottura brasiliano, un concentrato di sostanza che aveva destato l’interesse diun rubapalloni con 17 presenze nella maglia dellaè stato chiaro: “Qui a Benevento ci può venire un giovane voglioso di mettersi in mostra o un giocatore importante in cerca di rilancio”.- Prima vittoria ieri, speranze di salvezza ridotte al lumicino, ma il Benevento ci crede, con la famigliaal lavoro. Il tecnico bresciano aspetta rinforzi d’esperienza, la proprietà è pronta a darglieli. Sandro in lista, come nella Serie A del passato, quella raccontata dalla Gialappa’s Band, quando nomi storicamente importanti erano pronti a mettersi in gioco in qualsiasi realtà della Serie A.comico e attore ligure, che col capello lungo le gestualità indimenticabile, diventava leggenda per tutti noi."Prima di lista, cosa hai detto. Hai detto Sandro?”"No""In campana ragazzi, in campana".