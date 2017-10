Dopo i due anticipi del sabato e la gara delle 12.30 tra Napoli e Cagliari, continua la settima giornata di Serie A, l’ultima prima della sosta per le nazionali.. I nerazzurri non hanno mai sfidato i campani. La squadra di Luciano Spalletti, dopo i tre punti conquistati col Genoa, è terza in campionato a due punti dalla vetta. Cinque vittorie e un pareggio per i nerazzurri nelle prime sei giornate: era dal 2002/03 che l’Inter non partiva così bene, quando chiuse seconda.(solo 2 gol subiti) mentre il Benevento ha la peggiore (16 gol subiti). Il Benevento di Baroni, ancora a quota 0 punti in classifica, non trova il gol da 525 minuti di campionato.