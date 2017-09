Benevento-Inter è una gara attesa nel Sannio e non solo. Biglietti introvabili e Ciro Vigorito che sarà pieno in ogni ordine di posto. Baroni sta preparando al meglio questa gara nel ritiro di Roma e spera di recuperare anche qualche elemento. Il bollettino medico diramato dalla società giallorossa ha tracciato un quadro chiaro sulla condizione degli infortunati.



Per quel che riguarda la situazione degli infortunati, di seguito un resoconto delle condizioni dei tesserati.



Iemmello: il quadro clinico è sotto controllo, non ci sono elementi patologici riguardanti il ginocchio sinistro per cui si conta in un recupero della forza fisica e muscolare che andrà di pari passo con la ripresa in campo.



Discorso simile per Antei: viene da una serie di infortuni al ginocchio destro che ne hanno ritardato la preparazione atletica ed hanno portato prevalentemente ad un affaticamento di carattere muscolare. Durante la partita con il Napoli ha subito un sovraccarico a livello dei muscoli flessori del ginocchio destro.



Djimsiti: viene da un trauma diretto al ginocchio sinistro con interessamento della testa del perone prossimale. Nella giornata di domani riprenderà il lavoro in campo e nei prossimi 3/4 giorni ne valuteremo la disponibilità per la partita.



Ciciretti: ha avuto durante l’allenamento antecedente la gara contro il Napoli una lesione muscolare interessante i flessori della coscia destra. E’ in fase di netto recupero. Nei prossimi 7 giorni sarà rivalutata la possibilità della sua ripresa in campo.



D'Alessandro: ha subito durante un evento traumatico indiretto nella partita contro il Torino una lesione muscolare interessante il gruppo degli adduttori della coscia destra. Nei prossimi 3 /4 giorni sarà rivalutata la possibilità della sua ripresa in campo.



Kanouté: durante l’allenamento di venerdì scorso ha subito un trauma indiretto alla spalla destra. Domani effettuerà degli esami diagnostici per valutare i tempi di recupero.