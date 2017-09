Non è un momento semplice per il Benevento, fermo a quota 0 in classifica e reduce da due batoste contro Napoli e Roma. Oltre al tecnico Marco Baroni, è a rischio la posizione del ds Salvatore Di Somma, messo pesantemente nel mirino anche dal tifo organizzato del club campano. "Pensavamo che i mugugni dell’intera città fossero serviti a qualcosa, ma ci sbagliamo. Purtroppo chi ha nella propria indole determinati comportamenti non eviterà mai di commetterli. Stiamo parlando di Salvatore Di Somma e delle sue discutibili dichiarazioni rilasciate a un quotidiano regionale e pubblicate questa mattina. Parole che auspicano un pronto rilancio della sua ex squadra biancoverde, dalla quale vuole vedere gli “occhi della tigre”. Parole da grande tifoso, non c’è che dire. E allora ci domandiamo sempre di più cosa ci faccia questo personaggio nel Benevento Calcio. Un individuo che dovrebbe ricoprire il ruolo di direttore sportivo, ma che non ha mai chiuso una operazione di mercato. Se Di Somma è pagato per scaldare la sedia e per mancare di rispetto alla nostra città, lo invitiamo per l’ennesima volta a farsi da parte", il messaggio pubblicato sulla pagina Facebook della Curva Sud.