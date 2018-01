Torino-Benevento 3-0



Belec 4: a dir poco ingenuo nel cadere nella provocazione di Niang e a reagire con un calcio all'attaccante. In quel momento la sua squadra era già sotto di un gol e si è ritrovata anche sotto di un uomo.



Venuti 5: sulla sua fascia il Torino sfonda sempre con troppa facilità. Non riesce a porre la necessaria resistenza alle folate offensive di Berenguer e, a differenza dell'altro terzino campano, Letizia, si vede molto poco anche in fase offensiva.



Billong 5: sempre troppo leggero in fase di marcature, lascia diversi spazi agli attaccanti avversari. In occasione del gol del 2-0 di Niang, che di fatto chiude la partita, non disturba minimamente l'attaccante franco-senegalese che può così facilmente girarsi in area e piazzare il pallone alle spalle di Brignoli.



Djimsiti 5,5: la coppia di difensori centrali del Benevento quest'oggi non funziona. Djimsiti gioca una prestazione leggermente migliore rispetto al suo compagno di reparto Billong ma non raggiunge comunque la sufficienza.



Letizia 6: spinge molto sulla propria fascia di competenza e con i suoi inserimenti riesce a mettere più volte in difficoltà De Silvestri. È autore anche di alcuni pericolosi traversoni nell'area di rigore del Torino.



Memushaj 5: in occasione del terzo gol del Torino si fa scappare Obi rimanendo fermo nella sua posizione iniziale. Non un gran partita da parte del centrocampista albanese. A inizio secondo tempo ha un'occasione per accorciare le distanze, ma il suo colpo di testa termina fuori.



(dal 64' Sandro 5,5: da un giocatore della sua esperienza non ci si aspetterebbe di vedere certe leggerezze)



Cataldi 5,5: nel primo tempo riesce a mettersi in luce anche con alcuni bei palloni giocati per i propri compagni di squadra e sul 2-0 è bravo a immolarsi su un tiro a botta sicura di Falque. Cala però con il passare dei minuti.



Djuricic 6: la sua partita dura appena 36 minuti a causa dell'ingenuità di Belec. De Zerbi decide infatti di richiamarlo in panchina dopo l'espulsione del portiere titolare, fino a quel momento Djuricic aveva giocato una buona partita.



(dal 36' Brignoli 5: poteva probabilmente fare qualcosa in più in occasione del gol di Obi, la conclusione del nigeriano è stata sì da posizione ravvicinata ma i riflessi del portiere non sono eccezionali)



Guilherme 6: è il giocatore del Benevento che più riesce a mettere i brividi al Torino. Nel primo tempo sfiora il gol in più di un'occasione ma, un po' per la bravura di Sirigu e un po' per sfortuna, non riesce a segnare quella rete che avrebbe potuto incanalare il match su altri binari.



Coda 5: in avanti si vede poco ma, va anche sottolineato, soprattutto dopo l'espulsione di Belec, epiodio che cambia la partita, gli arrivano pochissimi palloni giocabili nei pressi dell'area di rigore avversaria.



(dal 77' Iemmello: sv)



D'Alessandro 5,5: lotta, corre e non si risparmia. Sull'impegno che mette in campo non si può dire nulla. Quando ha la palla tra i piedi è però in più di un'occasione pasticcione e finisce per commettere qualche errore di troppo.





All. De Zerbi 5,5: aveva preparato bene la partita, lo dimostra il fatto che il uo Benevento riesce a spaventare in più di un'occasione il Torino. L'espulsione di Belec nel primo tempo però complica incredibilmente la partita della sua squadra.