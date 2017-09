Benevento-Torino 0-1



Belec 6: non bellissimo da vedere, ma efficace quando serve, soprattutto su un paio di conclusioni dalla distanza di Ljajic



Venuti 7: partita senza sbavature del terzino toscano che monta la guardia su Niang e ne limita le iniziative. Salva un gol fatto su Belotti



Antei 6,5: buon debutto in giallorosso per il centrale scuola Roma, attento e concentrato per tutta la partita



Lucioni 6: Belotti è un cliente scomodo per tutti e il capitano se la cava col mestiere, approfittando anche della giornata no del 'Gallo'. Nel finale però si fa sorprendere



Letizia 5,5: partita di gran sacrificio del terzino napoletano, particolarmente attento nelle chiusure difensive, tranne nei minuti di recupero quando perde Iago Falque



Ciciretti 5: gara avara di spunti per il fantasista della Magliana che si perde ben presto nei suoi virtuosismi. Quando gioca così, è dannoso per la sua squadra



(dall'83' Del Pinto s.v.)



Cataldi 6: regia precisa, ma non sempre lucida per via di un'eccessiva dose di nervosismo che si fa fatica a comprendere



Memushaj 6: anche per lui debutto tutto sommato positivo. Mette il suo spirito di sacrificio al servizio della squadra



D'Alessandro 5,5: meno brillante rispetto alla sfida col Bologna: prezioso in fase di ripiegamento, ma in avanti regala pochi strappi



(dal 65' Lazaar 6: 25 minuti di buon livello per il laterale marocchino, nel finale sfiora il gol)



Coda 6,5: tiene da solo in apprensione la retroguardia del Torino, solo un grande intervento di Sirigu gli nega la gioia della prima rete in giallorosso



Iemmello 5,5: gioca poco di squadra, segno evidente di uno scarso affiatamento con i compagni. Servirà necessariamente del tempo per trovarlo



(dal 71' Puscas s.v.)





All.: Baroni 6: ancora una buona prestazione della sua truppa, ancora una volta però il risultato non premia gli sforzi dei suoi ragazzi. Urge un cambio di rotta