Benevento-Crotone 3-2



Puggioni 6: sui gol può fare poco o nulla. Deve limitarsi all'ordinaria amministrazione, almeno fino all'81' quando salva su una conclusione velenosa di Trotta



Venuti 5: ancora un grave errore difensivo che gli vale un voto negativo: è lui a salire in ritardo e a tenere in gioco Nalini sul primo gol ospite



Djimsiti 6,5: è sempre il più lucido del reparto arretrato, non sbaglia quasi niente fatta eccezione per alcuni errori di misura che gli si possono perdonare



Tosca 5,5: timido e impacciato, sia con la palla tra i piedi che nei movimenti difensivi. Ma avrà il tempo per rifarsi



Letizia 5,5: solita spinta costante sulla fascia, solite amnesie nella fase difensiva. De Zerbi lo sostituisce a fine primo tempo



(dal 45' Sagna 6: un passo in avanti rispetto a quanto fatto vedere all'Olimpico, ma è ancora un lontano parente del giocatore ammirato in Premier)



Sandro 6,5: parte male, con l'errore al limite dell errore sul vantaggio del Crotone. Ma poi si riscatta alla grande, prima con il gol del pari, poi con una prestazione tutta qualità ed esperienza



Viola 7: il migliore in campo, senza alcun dubbio. Regia sempre lucida, firma l'assist per il primo gol giallorosso, poi realizza quello del vantaggio con un gran sinistro dal limite



Brignola 6,5: quanta personalità questo ragazzo di appena 19 anni che anche in una gara così sentita riesce a essere sempre nel vivo del gioco



Djuricic 6,5: è l'uomo di maggior qualità del Benevento, ma si accende a sprazzi. Se avesse continuità, sarebbe un giocatore di un altro livello



(dal 77' Diabaté 7: è l'eroe di giornata: alla sua prima in giallorosso trova un gol di un'importanza fondamentale per i sanniti)



Parigini 6: ha spunto, tecnica e velocità, ma gli manca la capacità di leggere le diverse situazioni di gioco ed è questo che macchia la sua partita



(dal 64' Iemmello 6: entra con lo spirito giusto: è dal suo piede che nasce l'azione della rete della vittoria)



Coda 6: in avvio non sfrutta due buone occasioni, le uniche che probabilmente gli capitano in tutta la partita





All.: De Zerbi 6,5: la sua squadra batte il Crotone e pure la sfortuna. Arriva alla partita più importante della stagione con gli uomini quasi contati, ma nonostante tutto il Benevento è riuscito a fare quello che doveva, rilanciando le proprie ambizioni in chiave salvezza