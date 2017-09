Benevento-Roma 0-4



Belec 5: tre giorni da shock per lo sloveno che, contro Napoli e Roma, ha subito addirittura dieci gol. Anche per responsabilità sua, come in occasione del secondo gol di Dzeko



Letizia 4,5: probabilmente rivivrà quest'incubo per molte notti. Pomeriggio da dimenticare per il terzino napoletano: Perotti e Kolarov gli fanno venire il mal di testa



Venuti 5: è quello che se la cava meglio nella pericolante retroguardia del Benevento. Gioca in un ruolo non suo e tutto sommato non fa male, eccezion fatta per lo sciaugrato autogol



Lucioni 4: la barca affonda e il capitano non fa nulla per salvarla. Anzi, con i suoi errori contribuisce a peggiorare ancora di più la situazione



Di Chiara 4,5: una gara in cui ha messo in mostra tutte le proprie lacune difensive. E per fortuna che dalle sue parti c'era un Under non in giornata di grazia



Memushaj 5: parte malissimo, anche perché Baroni lo spedisce sulla fascia per contenere le iniziative di Kolarov: non è il suo ruolo e si è visto. Meglio quando ha agito da mezzala



Chibsah 4,5: dopo la scialba prestazione del 'San Paolo' nessuno si aspettava la sua conferma: Baroni gli dà fiducia, ma i risultati non lo premiano



Cataldi 5,5: predica nel deserto, almeno nel primo tempo quando prova a scuotere i suoi dal torpore. Nella ripresa, si adegua alla mediocrità generale



Lazaar 4,5: mai uno spunto, mai un'iniziativa degna di nota. In compenso, un'infinità di palle perse: ma il calcio non è uno sport di squadra?



(dal 63' Parigini 5,5: il tempo per incidere ce l'avrebbe, ma la squadra non lo accompagna)



Coda 4,5: qualche occasione se la procura, ma non ha la dovuta freddezza per trasformarle in rete. Per lui l'impatto con la Serie A è stato disastroso



(dal 74' Armenteros sv)



Puscas 5: si sacrifica, corre, spreca tanti palloni e altri li gestisce male. Ma è uno dei pochi a mostrare un po' di voglia di riscatto





All.: Baroni 4: è in totale confusione. Lo dimostrano le scelte fatte a Napoli e ancor di più quelle di questa sera. Con Memushaj piazzato sul fronte destro di fatto ha consegnato la fascia agli avversari: prova a porre rimedio, ma quando è troppo tardi