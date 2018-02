Benevento-Napoli 0-2



Puggioni 6: può poco o nulla sui gol del Napoli. Per il resto, si limita all'ordinario, facendosi trovare pronto alla respinta su alcune situazioni di gioco delicate



Venuti 5: una prova tutto sommato positiva, macchiata però dal grave errore in uscita che consegna il raddoppio al Napoli. Peccato, perché su Callejon non aveva fatto male



Djimsiti 6: guida una retroguardia insolitamente attenta. Poche, pochissime sbavature (una nel finale) e un gol salvato sullo 0-0 da mettere a conto nella sua partita



Costa 6: si nota più per la pericolosità offensiva che per la guardia attenta in fase difensiva. Prima sfiora il gol su azione d'angolo, poi conquista un calcio di rigore che l'arbitro in un primo momento assegna, salvo ripensarci dopo aver consultato il Var



Letizia 6,5: ostenta sicurezza, a volte anche troppo, ma riesce a essere sempre efficace quando si tratta di ripiegare e soprattutto puntuale nell'accompagnare la spinta offensiva



Cataldi 5,5: sempre troppo frenetico, sempre troppo nervoso e la sua prestazione ne risente. Avrebbe bisogno di maggior tranquillità, perché la qualità c'è, ma non si vede



Sandro 6: gioca quasi da fermo, ma la qualità e la sostanza che riesce a dare alla mediana giallorossa sono notevoli. E' chiaro, però, che deve crescere ancora tanto in condizione



(dall'83' Del Pinto sv)



Djuricic 5,5: sempre nel vivo nel gioco, bravo a smistare palloni con una qualità raramente vista da queste parti. Non basta, però, per raggiungere la sufficienza: pesa, infatti, il clamoroso errore sotto porta poco prima del riposo



(dal 67' Memushaj sv)



Brignola 6: la vivacità non gli manca, la spensieratezza nemmeno, vista anche la giovane età. Non sento il peso delle responsabilità, anzi è sicuramemte uno dei più positivi



(dal 62' Coda 6: una conclusione in mezzora, Reina gli dice di no)



Guilherme 6,5: ha sulla coscienza diverse buone occasioni sprecate, ma anche il merito di mandare in crisi la retroguardia del Napoli con le sue iniziative. Albiol e Koulibaly non riescono a tenerlo



D'Alessandro 6,5: discorso simile per Guilherme: le sue sgroppate sulla fascia mettono in difficoltà gli azzurri, peccato però che nessuno riesca a raccogliere i frutti delle sue iniziative





All.: De Zerbi 6: difficile dire se, al termine dei 90 minuti, prevalga più l'orgoglio di aver tenuto testa alla capolista o il rammarico per il fatto che la sua squadra non sia riuscita a raccogliere quello che avrebbe meritato. In ogni caso, questa è una prestazione che dovrebbe dare consapevolezza ai suoi ragazzi, anche se la strada verso la salvezza si fa sempre più in salita