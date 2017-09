Napoli-Benevento 6-0



BENEVENTO



Belec 5: può davvero poco, gli attaccanti del Napoli gli arrivano da ogni dove e limita i danni



Venuti 4.5: dalla sua zona nascono costantemente le iniziative del Napoli. Un pomeriggio da incubo, non è stata la partita per giudicare se è pronto per la A, anche dopo che è stato adattato come centrale.



Lucioni 4.5: il capitano molla come gli altri in una domenica che, venti minuti dopo le 15, era già abbondantemente compromessa



Antei 4,5: l'infortunio non rende meno amara una prestazione molto opaca da chi avrebbe dovuto esser il valore aggiunto della- retroguardia (dal 32' Letizia 5: da napoletano e tifoso del Napoli sarà stato un pizzico meno amaro il pesante ko)



Di Chiara 4,5: prova a coprire sul settore di competenza, ma Callejon gli scappa in ogni dove



Lombardi 5: il prodotto del vivaio della Lazio resta stritolato dalla manovra sulla mancina del Napoli (dal 77' Parigini sv)



Viola 4,5: guidare la mediana dopo l'avvio del Napoli era semplicemente impossibile



Chibsah 5: uno degli ultimi a mollare, poco altro oltre alla grinta



Lazaar 4,5: non dimostra di esser un punto di forza, anche nervoso a tratti, tocca pochissimi palloni



Coda 4,5: prestazione da non pervenuto, non mette mai in difficoltà i difensori del Napoli.



Armenteros 4: un fantasma, i compagni non riescono neppure a capire (dal 53' Cataldi 5: prova a mettere, senza particolare successo, qualche argine in più)



All. Baroni 4: i suoi falliscono totalmente l'approccio alla gara, senza mai contrastare davvero il Napoli. E finisce in goleada: la strada della salvezza, così, è più difficile