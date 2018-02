Gaetano Letizia, esterno del Benevento, parla al canale ufficiale della Serie A in vista della sfida contro il Napoli, paese in cui è nato: "Non sarà una gara come tutte le altre. Scenderò in campo con la massima concentrazione e penserò a fare bene. Non mi aspettavo un campionato così difficile, ma ci può stare perché la Serie A è una categoria molto importante. Nel girone di ritorno, insieme ai nuovi acquisti, faremo meglio. Abbiamo alle spalle una tifoseria unica. Personalmente non ho mai visto i tifosi così vicini dopo tante sconfitte. Non meritano questa situazione, ma almeno di stare a metà della classifica. Lo Scudetto al Napoli? Sarei più felice in caso di salvezza del Benevento"