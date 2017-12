Cristiano Lombardi, esterno del Benevento, parla dopo la vittoria contro il Chievo: "Ci voleva per chiudere un anno negativo per noi che siamo arrivati in estate. E' un successo che può darci qualcosa in più per cominciare il nuovo anno nel migliore dei modi. Lucioni? Dobbiamo tanto al suo rientro. Anche a Genova ci ha dato una grandissima mano, infatti abbiamo subito davvero poco. La sua esperienza, come quella dei vari Costa e Viola, è fondamentale perché siamo una squadra troppo giovane per questo campionato e il loro contributo può darti una determinata lettura in campo. Adesso dobbiamo capire che partiamo dietro alle altre: c'è da lottare ogni domenica e alla fine vedremo ciò che ci dirà il campionato. Il mercato? Non è il momento di parlarne. Vedremo quello che vorrà fare la società, adesso ci godiamo la vittoria".