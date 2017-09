Clemente Mastella, sindaco di Benevento, parla a Radio Crc del club campano, al suo primo anno in A: "Domenica per il Benevento sarà un onore affrontare una squadra come il Napoli, l'ultima volta che le due compagini si sono affrontate è stato in C, sarà difficile fare punti ma ci proveremo. Ieri con il Torino siamo stati molto sfortunati, non meritavamo di perdere, anche il mio amico Cairo e Mihajlovic lo hanno sottolineato, il problema è che ci manca un finalizzatore. Iemmello e Coda non danno grosse garanzie, ho sperato a lungo nell'arrivo di Pavoletti, oppure di un attaccante come Borriello che conosce bene la Serie A. Esonero di Baroni in caso di sconfitta con il Napoli? Probabile stando a quanto dicono i rumors, forse la società vuole dare una scossa all’ambiente".