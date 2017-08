Memushaj ha parlato a ottochannel del suo arrivo al Benevento: ''Ho un ottimo rapporto con Baroni, lui è un grande professionista. Non vedevo l’ora che questa trattativa si chiudesse. Conosco molto bene l’allenatore quando era a Pescara cominciammo con un centrocampo a tre, poi finimmo per giocare a due. Per me fa lo stesso, non ho problemi di schema tattico. Anche altre volte sarei potuto venire qui, ci sono venuto da avversario tante volte. Finalmente vestirò questa maglia: dopotutto so tanto del Benevento, visto che a Pescara ero in stanza con Alessandro Bruno, che è un beneventano purosangue. A Pescara nulla ha funzionato, è andato male ogni dettaglio. Non so cosa servirà al Benevento, ma è certo che la salvezza si acciufferà nel finale, non adesso''.