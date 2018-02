E' Benevento-Napoli il posticipo domenicale della 23esima giornata di Serie A. Gli uomini di Sarri sono chiamati a difendere la propria leadership della classifica in una trasferta insidiosa contro una delle squadre che più si è rafforzata nel corso del mercato invernale.



L’unico precedente fra le due squadre in Serie A risale alla gara d’andata del San Paolo terminata 6-0 per i partenopei. Solo una squadra ha fatto peggio del Benevento con 7 punti dopo 23 giornate (l'Ancona con 6 nel 2003/04), mentre due hanno fatto meglio del Napoli con 57 (Juve 2013/14 e Inter 2006/07).



Si affrontano la squadra con più tiri nello specchio effettuati (Napoli: 156) e la seconda per conclusioni nello specchio concesse (Benevento: 146). Nelle ultime due giornate, il nuovo acquisto del Benevento Guilherme ha effettuato il 50% dei tiri del Benevento (cinque su 10). Dries Mertens ha segnato tre o più reti 5 volte in A, l’ultima proprio all'andata col Benevento.