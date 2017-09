Seduta d'allenamento per il Benevento in vista del match interno contro la Roma di mercoledì. Il pesante ko subito domenica a Napoli lascia strascichi anche sulla rosa a disposizione di Baroni che per la sfida contro i giallorossi dovrà rinunciare anche al difensore centrale Antei, infortunato. In difesa si profila un'emergenza: con Costa fuori causa già da due settimane, potrebbe debuttare l'albanese Djmsiti. Non recuperano nemmeno Ciciretti e D'Alessandro. A centrocampo seconda chance dal primo minuto per Lombardi a destra e Laazar a sinistra. In attacco Baroni spera di poter portare almeno in panchina l'attaccante Iemmello mentre, per affiancare Coda, è ballottaggio tra Puscas e Armenteros.