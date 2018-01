Dopo il colpo Sandro, il Benevento è pronto a regalare un altro nome di esperienza al tecnico De Zerbi: come scrive tio.ch, la dirigenza sannita ha sondato il terreno con Gokhan Inler, ora al Basaksehir. In viaggio in Italia, ci sono stati i primi contatti per l'ex Udinese, che può tornare in Serie A.