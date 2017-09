La peggior squadra d'Europa, primato poco invidiabile quello conquistato dal Benevento dopo cinque giornate di campionato: 0 punti, 1 solo gol fatto e 14 subiti. -13 di differenza reti, nessuno ha fatto peggio nei massimi campionati europei: Colonia (-12), Malaga (-10) e Crystal Palace (-8) non se la passano molto meglio, ma non salgono sul 'trono'. Inevitabile che la panchina di Baroni scricchioli, la partita di domenica può essere decisiva per il futuro e già c'è un pool di candidati: Iachini, Colantuono, De Zerbi e per ultimo anche Serse Cosmi.