Il Benevento vuole continuare a volare in Serie B e guarda in A per il mercato di gennaio. Come riporta Sky Sport, le Streghe hanno messo nel mirino Vittorio Parigini, esterno offensivo ora al Chievo ma di proprietà del Torino. Autore di una grande stagione, quella passata, a Perugia, può essere lui il rinforzo per l'attacco di Baroni.