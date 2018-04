Il portiere del Benevento, Puggioni ha dichiarato a Premium Sport dopo la vittoria nell'anticipo di campionato col Milan a San Siro: "Questo era un regalo che volevamo fare al nostro presidente Vigorito, per la visibilità che ha dato a questa città. Regalargli la prima vittoria storica nella Scala del calcio era doveroso, se lo meritava. Dispiace per la voglia di Europa del Milan, ma oggi c'era in campo il nostro orgoglio, quello che è successo è uno spot per il calcio: anche l'ultima in classifica, praticamente spacciata, può venire qui e imporre il proprio gioco. Anche i colleghi del Milan a fine partita l'hanno riconosciuto. Se potevamo fare di più in campionato? Potevamo fare tante cose, non è questa la sede per trarre bilanci".