Dopo l'anticipo del martedì pareggiato da Inter e Bologna, torna in campo la Serie A con il secondo degli anticipi del turno infrasettimanale valevole per la quinta giornata di campionato. Al Vigorito il Benevento ospita una Roma in netta crescita dopo la vittoria ottenuta nell'ultimo turno di campionato contro il Verona.



La formazione di Baroni, unica realtà ferma ancora a quota 0 punti è alla disperata ricerca di una vittoria per muovere una classifica complicata, ma sarà priva della propria stella Amato Ciciretti e con un Pietro Iemmello non al meglio. Anche Eusebio Di Francesco dovrà fare a meno di due elementi importanti come Radja Nainggolan e Patrick Schick.