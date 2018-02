Bacary Sagna è un nuovo giocatore del Benevento. In attesa dei comunicati ufficiali, il club campano ha appena fatto sottoscrivere il contratto che lo legherà al difensore classe '83 ex Arsenal e Manchester City fino a giugno (coon opzione di rinnovo in caso di salvezza). Il calciatore francese, che arriva da svincolato, ha superato le visite mediche e domani serà assisterà in tribuna al match di campionato contro il Napoli.