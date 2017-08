In casa Benevento la società lavora per l'arrivo di una punta, ma anche ad una soluzione veloce del "caso-Ceravolo": L'attaccante, corteggiato dal Parma, è attualmente infortunato ed ha espresso il desiderio di restare a Benevento nonostante non si senta più al centro del progetto tecnico come lo scorso anno, secondo quanto scrive Il Mattino. Presto il patron Vigorito incontrerà anche lui: l'obiettivo del presidente è di rasserenarlo per poi blindarlo con un adeguamento contrattuale.