L’Udinese è a un passo dall’esterno Pedro Pereira (Benfica). No di Hiljemark al Benevento. Vicino al club di Vigorito Kone (Udinese) per la mediana, piace Memushaj (Pescara) e spunta Crisetig (Bologna). In attacco idee Iemmello (ci sono Chievo e Crotone, ma il Sassuolo non cede) e Parigini (Torino). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Crotone continua il pressing sul Milan per il prestito di Cutrone (possibile il veto di Montella).