Benevento-Torino è stata una partita che Adem Ljajic e Cristian Molinaro ricorderanno per diverso tempo: per entrambi i calciatori granata è stata infatti la numero 200 in serie A delle rispettive carriere. Il fantasista serbo ha raggiunto tale cifra indossando le maglie di Fiorentina, Roma e Inter prima di quella del Toro (in totale questa è la sua nona stagione nel massimo campionato italiano). Il terzino ha invece giocato in serie A con il Siena, la Juventus e il Parma prima di arrivare al club di Urbano Cairo. Nel mezzo, dal gennaio del 2010 a quello del 2014, ha giocato in Germania con lo Stoccarda.



"Sicuramente è un bel traguardo per la carriera, sono felice di poterlo ottenere con la maglia del Toro. Per me è una grande soddisfazione" aveva dichiarato Molinaro prima della partita contro il Benevento. Ora il traguardo delle 200 presenze è stato raggiunto.