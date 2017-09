Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss in avvicinamento al derby con il Napoli: “Domenica suderemo tantissimo, spero che sarà una grandissima partita, torneremo a giocare al San Paolo e questo è già una grande vittoria per noi. Ci dà grande emozione. Sapere di essere parte dello spettacolo della Serie A e non solo semplici spettatori ci riempie di orgoglio. Classifica deficitaria? Preferisco avere 0 punti e giocare un bel calcio che avere 1 o 2 punti giocando male. Solo 1100 biglietti ai tifosi del Benevento? Mi aspettavo qualcosa di più e non capisco il motivo di ciò, abbiamo fatto richiesta ufficiale per avere più biglietti “