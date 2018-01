Se n'è andato con classe, chiudendo la porta piano, senza sbatterla. Amato Ciciretti se n'è andato con il morale sotto i tacchi, un po' risentito per il trattamento ricevuto. Ha evitato, però, qualsiasi tipo di polemica. Anzi, attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha ringraziato tutti, dalla società alla tifoseria. Del resto, due promozioni consecutive, il doppio salto dalla Lega Pro alla Serie A in nemmeno tre anni sono imprese che non possono essere cancellate da un periodo ricco di incomprensioni.



E di giochi poco chiari attorno a una trattativa di rinnovo mai realmente decollata. Da parte sua, Ciciretti avrebbe voluto rinnovare già all'inizio di questa stagione, ma il Benevento evidentemente non la considerava una priorità. Perché ha lasciato passare del tempo: giorni, settimane, mesi, per poi arrivare a fine novembre e provare a intavolare un discorso per il prolungamento. Troppo tardi, però, perché nel frattempo il calciatore aveva già trovato un accordo con il Napoli. A quel punto, qualcuno ha provato a screditare il ragazzo con accuse prive di qualsiasi fondamento. Ottenendo un solo risultato: la rottura con la piazza.



Sancita nel giorno di Benevento-Chievo, quando Ciciretti venne subissato di fischi. Lì ha capito che il suo tempo nel Sannio era scaduto, che avrebbe dovuto continuare altrove la propria carriera, in attesa di legarsi al Napoli nella prossima stagione. Anche a costo di scendere di categoria, visti i veti imposti dalla società: così l'ormai ex numero dieci giallorosso riparte da Parma, mettendo fine alla sua esperienza nel Sannio. Esperienza ricca di record e di traguardi che nessuno potrà mai cancellare: la doppia promozione, la firma sui primi gol della Strega sia in Serie A che in Serie B, la convocazione per uno stage in Nazionale e una serie infinite di giocate d'alta classe. Buona fortuna, Amatino.