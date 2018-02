Il calcio è così. Regala speranze e illusioni, ma poi ti lascia a mani vuote. Succede al Benevento per la seconda volta consecutiva: così come accaduto nel derby con il Napoli, anche dopo la sfida contro la Roma la sensazione sgradevole è quella di esser stati puniti oltre i propri demeriti. Risultato bugiardo quello di ieri sera, soprattutto nelle proporzioni, soprattutto perché per quasi un'ora la formazione di De Zerbi ha dispensato calcio a buoni livelli, ha tenuto testa alla corazzata di Di Francesco, provando a forzare un trend fatto di quattro sconfitte di fila.

Quello di fare il colpaccio all'Olimpico è un sogno che, però, la Strega ha solo accarezzato: alla fine il divario in termini di qualità e di fisicità è venuto fuori e la sconfitta esito inevitabile. Fa male, e non si può negarlo, il modo in cui è maturata perché, dopo un primo tempo giocato a schiacciare la Roma nella propria metà campo per poi respingerne gli assalti, nella ripresa il Benevento è quasi subito sparito dal campo. In particolare dopo la rete di Dzeko, la truppa sannita si è smarrita, probabilmente perché sono riemersi quei limiti caratteriali che hanno condizionato anche la prima parte della stagione.

E che evidentemente il mercato non ha cancellato. Certo, l'organico è cresciuto molto sul piano qualitativo, ma dal punto di vista mentale la rivoluzione invernale non ha permesso di liberarsi delle zavorre psicologiche tipiche di una squadra che sembra prigioniera della sue urgenze. Non è un caso che il Benevento abbia smarrito lucidità e coraggio proprio nel momento in cui la partita chiedeva di tirar fuori gli artigli. Lì la Strega è crollata di schianto, mostrandosi incapace di reagire, travolta dalla pressione e da quella assuefazione alle sconfitte che De Zerbi sta cercando in tutti i modi di combattere. Senza riuscire a cancellarla, almeno per ora.