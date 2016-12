Vanja Milinković-Savić, portiere talentuoso serbo classe '97, fratello minore del centrocampista della Lazio Sergej, in forza al Lechia Danzica, squadra con la quale si è aggregato dopo non essere riuscito ad ottenere un permesso di lavoro per stare al Manchester United, piace all'Ajax che pero' per averlo deve passare dal Benfica, che vanta un'opzione per il portierone, e che ha intenzione di esercitarla. Lo riporta OJogo.