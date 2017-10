Intervistato da Repubblica, l'ex allenatore di Inter e Napoli, e oggi sotto contratto con il Newcastle, Rafa Benitez, ha parlato della sua avventura in nerazzurro: "Milano l'ho vissuta meno. La ricordo come una città dispersiva e non ho avuto quasi mai l'opportunità di girarla. Abitavo fuori e la squadra in campionato non stava facendo bene. L'Inter aveva in organico 12 giocatori oltre i trent'anni e c'era bisogno di cambiare, ma le mie richieste rimasero inascoltate da Moratti. Dopo la rivoluzione l'hanno fatta, però: quando io ero già andato via. Adesso, con i cinesi, possono lottare contro Juve e Napoli".