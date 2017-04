Il Newcastle di Rafael Benitez, sempre più vicino al ritorno in Premier League, starebbe pensando al difensore Carl Jenkinson per la prossima stagione.Il laterale destro prelevato dal West Ham nel gennaio 2016 non sta trovando spazio nei Gunners e potrebbe accettare la proposta del Newcastle.



Sul giocatore inglese ci sarebbe anche il forte interesse del Brighton neopromosso in Premier.

Jenkinson ha il contratto in scadenza nel 2018.