La Juve accoglie Rodrigo Bentancur. Dopo aver vinto il torneo sudamericano sub 20, il giovane regista uruguaiano è atteso allo Juventus Stadium venerdì, in occasione dell'anticipo di campionato col Palermo. Durante questo suo viaggio in Italia, si sottoporrà alle visite mediche prima di firmare il contratto col club bianconero. In ogni caso resterà al Boca Juniors fino a giugno.



CACCIA A UN BIG - Nel frattempo la Juve sta preparando un altro grande colpo di mercato a centrocampo. Sempre secondo Tuttosport, il primo obiettivo è il francese Corentin Tolisso del Lione. Ma non si è chiusa la strada che porta a Marco Verratti. Il suo agente Donato Di Campli ha spiegato: "E' a un bivio della sua carriera e piace a tutti, come una bella donna. Vincere il campionato francese non basta, anche se il PSG merita grande rispetto. Interesse da parte di club italiani? Sarebbe stupido dire di no...". In forza ai campioni di Francia c'è poi un altro pallino dei dirigenti bianconeri, Adrien Rabiot: "Il rinnovo del contratto? Non è il momento di parlarne. Sinceramente non ho voglia di precipitarmi e di pensare troppo a tutto questo. Ho un contratto fino al 2019 e non è urgente. C'è un calendario fitto con appuntamenti importantissimi che stanno per arrivare, ne parleremo alla fine della stagione. Il club lo sa, voglio pensare solo al campo ora. In questo momento i dirigenti vogliono proteggersi, rinnovare il maggior numero di contratti possibili e io capisco la loro strategia, però... So che contano molto su di me, che faccio parte di un gruppo di giocatori giovani con cui possiamo formare lo zoccolo duro per il futuro. Per loro il mio rinnovo rinnovo è importante perché ho un’immagine forte, ma io preferisco concentrarmi sul campo".