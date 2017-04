All'improvviso, Rodrigo Bentancur. Quando nessuno se lo aspettava, dopo mesi di annunci e arrivi rinviati, il centrocampista del futuro della Juventus è spuntato a Torino. Blitz al J Medical, prime foto con i tifosi, visite mediche e firme sui contratti: adesso la burocrazia è a posto, il gioiellino di casa Boca Juniors può considerarsi un nuovo rinforzo della Juve per la prossima stagione. Pur di prenderlo, visto lo status da extracomunitario, Marotta e Paratici hanno abbandonato la pista Lyanco.



RETROSCENA MILAN - I più attenti ricorderanno che un'estate fa Bentancur poteva essere del Milan. L'uruguaiano era il mister X a centrocampo scelto da Galliani, operazione condotta col via libera dei cinesi e arrivata fino a una proposta da 14 milioni di euro. Sì, quattordici milioni, proprio così: il Boca Juniors ha rifiutato quell'offerta cash. Perché? Due le motivazioni: la priorità è stata data alla Juventus grazie all'operazione Tévez da cui è spuntata l'opzione Bentancur, un anno prima; ma soprattutto, quei 14 milioni non comprendevano percentuali sulla futura rivendita. E a questo dettaglio il Boca tiene tantissimo: pretendeva 17 milioni più bonus e percentuale alta, niente da fare. Operazione saltata sul più bello, nonostante un grande sforzo lato rossonero.



COLPO AL RIBASSO - Ben diverse sono le cifre per la Juventus. Perché l'opzione su Bentancur era a prezzo già fissato, 9 milioni di euro circa più bonus. Ma soprattutto, una percentuale corposa sulla futura rivendita dell'uruguaiano che ha convinto tutti e consentito di definire l'affare: così la Juve si è assicurata Rodrigo per 5 milioni in meno rispetto a quelli che aveva offerto il Milan, il tempo dirà se sarà stato un investimento giusto. Bentancur avrà alcune settimane per convincere, poi la decisione su un possibile prestito per permettergli di giocare. Poteva essere rossonero, sarà bianconero: è il destino di Bentancur.