La Juventus adesso se lo coccola, un gioiello vero riempito di complimenti da ogni dove. Rodrigo Bentancur è la stellina che i bianconeri si godono dopo il suo acquisto per 9,5 milioni di euro dal Boca Juniors; eppure, un anno fa di questi tempi in Argentina veniva annunciato come "praticamente fatta per l'arrivo di Bentancur al Real Madrid". Proprio così, al Real, perché tutto è nato da uno scherzo telefonico in una trasmissione radio spagnola.



BROMA LETALE - Sì, uno scherzo, una broma come dicono in Spagna. Un imitatore del dirigente del Real Madrid, Emilio Butragueno, durante il programma Gente Sexy ha annunciato come "imminente l'acquisto di Bentancur da parte del Real Madrid, l'accordo è stato trovato". Peccato fosse un'imitazione, appunto; ma la notizia è circolata fino al Sudamerica via Twitter scatenando il putiferio. Nulla di tutto questo: il Real Madrid non ha mai avvicinato seriamente Bentancur, chi ha provato a prenderlo è stato l'Atlético Madrid, ma questa è un'altra storia. Passato, perché la Juventus ora si gode il suo talento purissimo. Senza fare scherzi...