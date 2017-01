Due pareggi in altrettante partite per Argentina e Uruguay al torneo sudamericano sub 20. Lo scontro diretto è finito 3-3. Amaral porta subito avanti l'Uruguay che, dopo l'1-1 di Marcelo Torres, torna in vantaggio allo scadere del primo tempo grazie al rigore di De La Cruz. Nella ripresa Marcelo Torres fa doppietta segnando il 2-2 di testa, poi Schiappacasse riporta avanti l'Uruguay, raggiunto a due minuti dal novantesimo per un autogol di Rogel. Con la squadra rimasta da poco in dieci per l'espulsione di Rodrigo Bentancur, che ha rimediato due cartellini gialli nel giro di tre minuti. La Juventus porterà in Italia il regista uruguaiano del Boca Juniors: resta solo da capire se a fine gennaio o a luglio. Intanto lui salterà per squalifica la prossima gara contro il Perù.

Nell'altro girone il Brasile (primo con 7 punti in tre partite) si porta sul 3-0 grazie ai gol di Matheus Savio, Richarlison e Felipe Vizeu contro il Paraguay, che poi sfiora la rimonta con la doppietta di Jesus Medina.