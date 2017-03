La Juventus ha messo le mani su di lui ormai due anni fa. E da mesi ha deciso di chiudere l'operazione: Rodrigo Bentancur sarà bianconero, pronti ad esercitare l'opzione, tutti d'accordo con tanto di conferme ufficiose da parte del dg Marotta. Dall'Argentina, il centrocampista uruguaiano ha risposto a una domanda che dava per fatto il suo trasferimento alla Juventus facendo riferimento al prezzo, circa 8/9 milioni di euro: "La Juventus ha speso questa cifra per prendermi? Non me ne sono ancora reso conto... sono tanti, tantissimi soldi", ha detto sorridendo Bentancur.



UFFICIALITA' RINVIATA - Dopo l'appuntamento mancato per le visite mediche ormai un mese fa però non ci sono più certezze sulla data dell'ufficialità di questo operazione. A livello di contratti, la Juventus ha tempo fino al 20 aprile per esercitazione l'opzione con il Boca Juniors e assicurarsi Bentancur; ma le comunicazioni ufficiali seguono un altro percorso, ecco perché ad ora è stato tutto rinviato. Ancora. Ripensamenti? Al momento non si va in questa direzione, la Juve su Rodrigo è convinta. Ma il suo status da extracomunitario obbliga a riflessioni serie sulla gestione del tesseramento. Intanto, Bentancur aspetta e chiama dal Sudamerica...