Per la prossima stagione è stato già prenotato da diverso tempo, non è una novità. Ma la Juventus sta davvero pensando di portare a Torino da subito Rodrigo Bentancur, centrocampista classe '97 del Boca Juniors per cui c'è un accordo sul cartellino dai tempi dell'operazione Carlos Tévez. Marotta e il presidente Angelici hanno trovato l'intesa per esercitare l'opzione già a novembre scorso; eppure, la Juve - visto l'affare Witsel e le altre trattative ferme a centrocampo - ha chiesto se è possibile anticipare l'affare.



PROBLEMA BOCA - Il vero ostacolo al discorso è ancora il Boca Juniors. Che ha fatto una nuova richiesta economica, ovvero un corrispettivo da 2/3 milioni di euro oltre agli 8/9 milioni già in ballo per anticipare l'operazione a gennaio. Ad oggi, la Juventus non vuole alcun rincaro e sta provando a mediare con una soluzione differente, magari facendo leva anche sulla volontà del giocatore che in Argentina non ha trovato molto spazio da protagonista nell'ultima metà di stagione. Marotta e Paratici ci provano; sicuramente, il muro alto del Boca non aiuta. Ecco perché l'idea rischia di rimanere tale.



BLITZ IN SUDAMERICA - Non mancherà comunque un emissario della Juventus in Sudamerica in queste settimane. Gli osservatori bianconeri sono volati a vedere il Sudamericano Sub20, torneo dedicato ai giovanissimi dove tanti talenti si sono messi in mostra; Bentancur partecipa con il suo Uruguay e la Juventus lo tiene d'occhio, sapendo che se dovesse andare molto avanti non arriverebbe comunque prima di febbraio inoltrato. Ma adesso c'è l'ostacolo Boca da superare, Bentancur aspetta. Con gli occhi della Juve addosso...