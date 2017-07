Il nuovo centrocampista uruguaiano della Juventus, Rodrigo Bentancur ha dichiarato: "Ho guardato le partite della Juve e come giocano i centrocampisti. Il calcio italiano è più veloce di quello argentino, ma sono pronto. Il mio primo obiettivo ora è ottenere la fiducia del mister e di ritagliarmi spazio. Mi piace giocare in modo semplice, davanti alla difesa, ma anche attaccare. Tra i centrocampisti in rosa a chi somiglio di più? Probabilmente a Pjanic. Da questo club sono passati molti campioni del mio paese e anche per questo motivo per me è un onore indossare questa maglia. Spero di tenere alto il loro nome. Nel calcio un giorno le cose vanno bene e un giorno male, ma le critiche servono a tenere i piedi per terra. Li ho mantenuti anche grazie alla mia famiglia, che mi ha permesso di capire quanto sia importante lavorare sodo. Un soprannome? In Uruguay mi chiamavano Lolo".