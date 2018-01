Rodrigo Bentancur, centrocampista della Juventus, ha parlato al portale uruguaiano Ovacion della mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale di Russia 2018: "Gli italiani l'hanno presa davvero male, è stato tremendo vedere la faccia di Buffon, stava male fisicamente".



MONDIALE BIANCONERO - "Con Cuadrado e gli argentini invece abbiamo parlato di come potrà essere il Mondiale. Sia Dybala che Higuain scherzano con me e mi dicono che abbiamo un girone facile, ma sappiamo che non è così, le partite vanno giocate e vinte. È stato molto importante essere convocato per le ultime partite di qualificazione e per le amichevoli, non c'è una lista di 26 o 27 giocatori, il gruppo è altamente competitivo. Bisogna lavorare tutti i giorni per raggiungere la Russia".