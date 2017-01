La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in Serie B. Blitz dell’Avellino per l’attaccante Eusepi (Pisa), che potrebbe arrivare con la formula del prestito; i biancoverdi per la fascia sinistra frenano per Crivello (blindato dal Frosinone) e virano su Daprelà (Bari). Non si è fatta attendere la risposta della Salernitana: preso l’esterno offensivo Sprocati (Pro Vercelli), mentre è saltato lo scambio di centrocampisti Ronaldo-Romizi col Bari. Ora le alternative sono Giorico (Modena) e Crimi (Carpi). Il Benevento sorpassa Brescia e Pisa nella corsa a Blanchard (Carpi), stringe per il mediano Selasi (Novara, ma è del Pescara) e l’ala Acosty (Latina) e in avanti vuole chiudere uno tra Giannetti (Cagliari) e Budimir (Sampdoria). Molto attivo il Bari che soffia al Vicenza il croato Mance (NK Domzale) e adesso proprio con i veneti è braccio di ferro per Raicevic, con De Luca che può andare a Vicenza. In dirittura d’arrivo lo scambio Tonev-Martinho col Crotone, resta nel mirino Galano (Vicenza). Filippini (Cesena, ma è della Lazio) firma con l’Entella. Sarà lunedì il giorno di Jelenic (Livorno) e Lasicki (Napoli) al Carpi. Slivka (Juve, era al Den Bosh) e Bentivegna (Palermo) in prestito all’Ascoli. Il Perugia prende l’attaccante argentino Facundo (Quinta Divisione del Boca Juniors). La Ternana prende il portiere Narciso dal Gubbio nell’ambito dello scambio con Piacenti. Il Trapani tratta Spanò (Reggiana) per la difesa e sfida il Latina per Manconi (Reggiana) in attacco.