Seguito dal Real Madrid, Kylian Mbappé potrebbe fare coppia con Karim Benzema in avanti. Il centravanti delle merengues consiglia il suo giovane connazionale ai microfoni di RMC: "Sono sincero, non l'ho ancora visto molto bene. Tutti dicono sia un fenomeno, ma non è mai facile fare un salto in una grandissima società quando si è molto giovani. È stato duro anche per me il primo anno a Madrid, nonostante la lunga e importante esperienza al Lione. Non c'è fretta di cambiare subito".