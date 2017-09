L'attaccante francese del Real Madrid, Karim Benzema ha dichiarato a BeIn Sport: "Quando giochi titolare in una squadra, non senti alcun bisogno di andare via. E a maggior ragione in un club come il Real. C'è un nucleo di 6-7 calciatori che giocano insieme da molto tempo e abbiamo anche dei bravi giovani. Siamo nel nostro miglior periodo. E' il miglior Real in cui ho giocato, sia a livello di trofei vinti che dal punto di vista tecnico. Siamo più forti e abbiamo più titolari, non c'è una reale differenza fra titolari e seconde linee".



"I Mondiali? Si vedrà, per ora sono al Real, lavoro, faccio le mie partite e poi vedremo. Neymar dal Barcellona al PSG? Non dico che sono rimasto sorpreso perché ognuno fa quello che vuole, ma mi è sembrato strano. Sicuramente avrà avuto le sue ragioni. Mbappé? E' molto bravo, ma è anche giovane e bisogna dargli tempo".