Sadio Berahino ha parlato del suo trasferimento dal West Bromwich allo Stoke City: ''Gli ultimi due anni sono stati difficili, ma ora sono una persona più forte e voglio crearmi un futuro qui. Ho delle colpe per come sono andate le cose ma ero giovane. Ho imparato dagli errori. Per me è stata dura perché i tifosi del Wba non sapevano cosa stava succedendo davvero. Io sono grato allo Stoke per avermi cercato con così grande voglia. Mi serve una guida che mi possa riportare sul campo e Hughes è l'uomo giusto. Sono venuto qui perché questo club è speciale''.