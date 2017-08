Domenico Berardi in orbita Napoli. Molto più di una semplice idea, un'operazione concreta avviata con il Sassuolo in queste ore dopo l'inserimento concreto e pesante del club di Squinzi per Duvan Zapata. Com'è andata? Il centravanti colombiano è stato al centro dei dialoghi tra Napoli e Sampdoria, ma senza trovare un accordo economico definitivo. E il Sassuolo si è mosso, pronto ad accontentare De Laurentiis che però ha preteso l'inserimento di Berardi nel discorso. Non per subito, chiaro: Mimmo ha appena rinnovato, giocherebbe poco a Napoli, vuole essere protagonista. Ma si sta lavorando per un'opzione in vista della prossima estate con Berardi in pugno a Giuntoli, ds del Napoli e suo storico estimatore.



JUVE DEFILATA - Da tempo la Juventus ha abbandonato il 'controllo' del cartellino di Berardi dopo esserne stata anche co-proprietaria. La dirigenza bianconera più volte ha pensato di riportarlo a Torino (non durante questa estate), non se ne è fatto nulla e non sono arrivati segnali di rilanci da parte della Juve neanche dopo questo pesante affondo del Napoli per prenotare Berardi. Sempre più in orbita azzurra, se per Duvan Zapata andasse tutto per il verso giusto...