Il momento del grande salto è arrivato. Dopo quattro stagioni in Serie A, da protagonista, con la maglia del Sassuolo, Domenico Berardi è pronto a cambiare aria, ad abbracciare una nuova sfida, a sposare il progetto di una big.tra i quali Liverpool e Tottenham, nei prossimi giorni è in programma un summit con la dirigenza di Piazza Risorgimento per trovare una soluzione, che possa accontentare tutti.Nonostante un'ultima annata fortemente condizionata dall'infortunio al ginocchio, il buon Europeo under 21 con la maglia dell'Italia, nel quale ha segnato due gol, ha riacceso le luci dei riflettori su Berardi, stavolta convinto a lasciare il club dove è cresciuto, dove è maturato e dove si sente coccolato.i 43 gol in 111 partite, per fare un passo fondamentale nella sua carriera.A 23 anni Berardi si sente pronto per una grande squadraIl gioiellino di Cariati è cambiato, gli incidenti di percorso come la sospensione di 9 mesi dalla Nazionale, per non aver risposto alla convocazione dell’Under 19, rappresentano il passato. La mentalità è nuova, nel futuro c'è la voglia di recitare un ruolo da protagonista in Italia, in Europa e con la maglia della Nazionale.Il suo futuro, al momento, è un rebus. L'Inter, per il quale fa il tifo fin da bambino (un amore condiviso con il papà Luigi e il fratello Francesco, non con la mamma Maria, juventina incallita), resta un'opzione, ma al momento non sono stati fatti passi in avanti.L'inserimento nell'affare di Gabigol (che andrebbe comunque convinto ad accettare) potrebbe cambiare lo scenario.In Italia oltre all'Inter c'è la Roma. Non è mistero che Eusebio Di Francesco, suo ex allenatore al Sassuolo, farebbe carte false per riavere con sé il suo pupillo, anche in questo caso il problema è il prezzo, considerato esagerato da Monchi e la squadra mercato giallorossa. Qualcosa però potrebbe cambiare nei prossimi giorni,